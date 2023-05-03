Минобороны России продемонстрировало кадры работы САУ «Акация» на линии соприкосновения

Артиллеристы Западного военного округа используют советскую 152-миллиметровую дивизионную самоходную гаубицу «Акация» для точного попадания по боевым целям. Кадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны России.
Российские военные показали тактику огневого налета — орудия приезжают в назначенный район и наносят удары по приоритетным целям, после выезжают с местоположения. Прицеливаться по конкретным направлениям помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Солдаты уверенно достигают своих целей по ликвидации военной техники и огневых позиций противников.
Ранее генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте.