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Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в дву[сторонних отношения

Политика
Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в дву[сторонних отношения

Центробанки Южной Кореи и Индонезии во вторник подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому страны обязуются использовать только внутренние валюты друг друга при двухсторонних экономических отношения[, сообщает Reuters.

Договор подразумевает, что в Сеул и Джакарта обоюдно откажутся от доллара, что позволит снизить экономические риски и поддержать внутренние валюты государств, за счет прямого определения обменного курса между корейской воной и индонезийской рупией.

Меморандум подписали руководители Центральных банков стран во время встречи министров финансов и управляющих центробанков государств АСЕАН+3 в Инчхоне.

Ранее сообщалось, что банк Индонезии выпустит карту, привязанную к собственной платежной системе. Это произойдет в рамках программы по отказу от Visa и Mastercard.
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