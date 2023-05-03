Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в дву[сторонних отношения

Центробанки Южной Кореи и Индонезии во вторник подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому страны обязуются использовать только внутренние валюты друг друга при двухсторонних экономических отношения[, сообщает Reuters.
Договор подразумевает, что в Сеул и Джакарта обоюдно откажутся от доллара, что позволит снизить экономические риски и поддержать внутренние валюты государств, за счет прямого определения обменного курса между корейской воной и индонезийской рупией.
Меморандум подписали руководители Центральных банков стран во время встречи министров финансов и управляющих центробанков государств АСЕАН+3 в Инчхоне.
Ранее сообщалось, что банк Индонезии выпустит карту, привязанную к собственной платежной системе. Это произойдет в рамках программы по отказу от Visa и Mastercard.