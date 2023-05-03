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Эксперт рассказал, как майские праздники скажутся на авансе россиян

Общество
Эксперт рассказал, как майские праздники скажутся на авансе россиян

Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин поделился информацией об авансе россиян в майские праздники. Несмотря на то, что в мае несколько нерабочих дней, это не повлияет на заработную плату сотрудников, заверил специалист.

«Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату», — рассказал Южалин.

Однако аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в текущем году в первой половине мая всего восемь рабочих дней. Но в целом на общих майских выплатах это не отразится. Их произведут в полном объеме.

Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетников и пенсии в России проиндексируют на 18,5%, чтобы «разогнать» экономику.
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