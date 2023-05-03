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У футболиста Федора Смолова появилась новая подруга — диджей Карина Истомина

Шоу-бизнес
У футболиста Федора Смолова появилась новая подруга — диджей Карина Истомина

Футболист Федор Смолов признался в том, что у него появилась новая подруга. Об этом сообщает Телепрограмма.

Как оказалось, искра пробежала между футболистом и моделью Кариной Истоминой.

Как и многие селебрити, Смолов не любит афишировать личные отношения. Спортсмен не так давно расстался со своей девушкой, внучкой Бориса Ельцина, 21-летней Марией Юмашевой. Они были вместе три года.

Сейчас же знаменитость испытывает новую симпатию. Футболист увлекся общением с диджеем Кариной Истоминой. Сейчас нападающий сборной России проводит вечера с эффектной брюнеткой.

Ранее сообщалось, что Смолов нагрубил журналисту после вопроса об обещании выиграть Кубок России.
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