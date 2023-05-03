Певица Ольга Бузова призналась в любви к Италии

Артистка Ольга Бузова рассказала, что ей дважды делали предложение руки и сердца в Риме. Об этом сообщает Телепрограмма.
Знаменитые молодые люди Италии уже неоднократно успели предложить руку и сердце теледиве. Для Бузова эта страна, особенно её столица стали «местом силы».
Как пишет сама певица, все дороги ведут в Рим. Когда Ольга впервые приехала в Италию еще в детстве с мамой, она влюбилась в эту страну. И тогда телеведущая начала периодически ездить туда уже в осознанном возрасте. Интересно, что телешоу «Замуж за Бузову», точнее его финал, снимался именно в Риме.
Ранее стало известно, что звезды шоу-бизнеса высказались о новом клипе Ольги Бузовой на песню «Верни».