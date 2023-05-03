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Немецкий политик Клаус Эрнст: Россию необходимо обязательно подключить к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Политика
Немецкий политик Клаус Эрнст: Россию необходимо обязательно подключить к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст выразил мнение, что Россию необходимо подключить к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

«Россию необходимо подключить к расследованию взрывов на "Северных потоках". На мой взгляд, это нечто само собой разумеющееся. В конце концов, этот трубопровод в Балтийском море — российский», — отметил политик.

Он подчеркнул, что Россия серьезно пострадала от нанесенного ущерба, поэтому участие российской стороны в разбирательстве необходимо.

Также, по мнению Эрнста, страны Запада и Соединенные Штаты не должны препятствовать участию России в расследовании.

Ранее WP сообщала, что НАТО и ЕС не хотят «докопаться до истины» в расследовании ЧП на «Северных потоках».
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