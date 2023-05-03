Немецкий политик Клаус Эрнст: Россию необходимо обязательно подключить к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст выразил мнение, что Россию необходимо подключить к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Об этом сообщают «Известия».