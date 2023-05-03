Назначенный Киевом замглавы Херсонской области Соболевский считает, что наступление ВСУ уже началось

Заместитель главы Херсонской области Юрий Соболевский, назначенный Украиной, заявил в интервью CNN, что определенной даты начала контрнаступления ВСУ на Украине не будет. Чиновник считает, что Киев уже начал наступление и ведет его в южном секторе фронта.
«Поэтому я не думаю, что будет дата, с которой будет считаться, что контрнаступление уже началось», — сказал он.
Чиновник объяснил, что под наступлением ВСУ он понимает «поддержание контроля огня» и обстрелы ВСУ с попыткой уничтожить военные объекты и снизить боеспособность ВС России. Он также выразил уверенность, что Украина «вернет себе» территории, освобожденные от киевского режима.
Ранее командир самоходной артиллерийской установки «Акация» рассказал, что артиллерия Западного военного округа ВС России уничтожила огромное количество украинских пехотинцев, идущих в атаку.