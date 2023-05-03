Назначенный Киевом замглавы Херсонской области Соболевский считает, что наступление ВСУ уже началось

Заместитель главы Херсонской области Юрий Соболевский, назначенный Украиной, заявил в интервью CNN, что определенной даты начала контрнаступления ВСУ на Украине не будет. Чиновник считает, что Киев уже начал наступление и ведет его в южном секторе фронта.