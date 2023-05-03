Двое пострадавших при взрыве газа в Саратовской области находятся в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве газа в 9-этажном жилом здании в Энгельсе в Саратовской области получили ожоги кожи второй и третьей степени примерно на 50 процентов поверхности всего тела, также шок третьей степени. Об этом пишет в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.
Чиновник сообщает, что пострадали двое людей — мужчина 66 лет и женщина 69 лет. Они доставлены в Областной клинический центр комбустиологии, находящийся в Саратове.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области в Энгельсе в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, приведший к возгоранию. Из жилого здания эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей.