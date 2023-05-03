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Двое пострадавших при взрыве газа в Саратовской области находятся в крайне тяжелом состоянии

Происшествия
Двое пострадавших при взрыве газа в Саратовской области находятся в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве газа в 9-этажном жилом здании в Энгельсе в Саратовской области получили ожоги кожи второй и третьей степени примерно на 50 процентов поверхности всего тела, также шок третьей степени. Об этом пишет в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Чиновник сообщает, что пострадали двое людей — мужчина 66 лет и женщина 69 лет. Они доставлены в Областной клинический центр комбустиологии, находящийся в Саратове.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в Энгельсе в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, приведший к возгоранию. Из жилого здания эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей.
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