Двое пострадавших при взрыве газа в Саратовской области находятся в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве газа в 9-этажном жилом здании в Энгельсе в Саратовской области получили ожоги кожи второй и третьей степени примерно на 50 процентов поверхности всего тела, также шок третьей степени. Об этом пишет в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.