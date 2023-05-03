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Вампиры возвращаются: Lionsgate Television уже работает над сериалом по «Сумеркам»

Общество
Вампиры возвращаются: Lionsgate Television уже работает над сериалом по «Сумеркам»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Lionsgate Television находится на ранней стадии разработки сериала, про так полюбившихся многим книгам за авторством Стефани Майер.

Источники сообщают, что автор книг о любви Эдварда и Бэллы будет задействована в новой экранизации истории. Сценарист таких известных сериалов «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Воспитанные волками» и «Солги мне» создаст историю и для этой работы. Информации о том, кто же исполнит роли вампира, оборотня и школьницы пока нет.

Ранее сообщалось, что компания Lionsgate Television планирует снять сериал по вампирской саге «Сумерки»
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