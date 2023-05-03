Вампиры возвращаются: Lionsgate Television уже работает над сериалом по «Сумеркам»

Источники сообщают, что автор книг о любви Эдварда и Бэллы будет задействована в новой экранизации истории. Сценарист таких известных сериалов «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Воспитанные волками» и «Солги мне» создаст историю и для этой работы. Информации о том, кто же исполнит роли вампира, оборотня и школьницы пока нет.