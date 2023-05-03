Два человека пострадали из-за взрыва газа в Саратовской области

В Саратовской области в Энгельсе в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, приведший к возгоранию. Из жилого здания эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник управления по обеспечению безопасности населения региона Юрий Юрин.