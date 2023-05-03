Два человека пострадали из-за взрыва газа в Саратовской области

В Саратовской области в Энгельсе в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, приведший к возгоранию. Из жилого здания эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник управления по обеспечению безопасности населения региона Юрий Юрин.
По информации, в Энгельсе в девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже на улице Полтавская, 40, «А», в 04:35 по местному времени произошел взрыв газа. Два человека пострадали — женщина (1953 г.р.) и мужчина (1956 г.р.).
Произошедший после взрыва пожар был ликвидирован огнеборцами. Пострадавшие были доставлены в больницу. Женщину, находящуюся на оконной решетке на 3 этаже, пожарные спасли по лестнице, а пятерых людей вывели из задымленного подъезда.
Работают семь пожарных расчетов на месте события. На данный момент устанавливают причину происшествия.
Ранее сообщалось, что появились кадры пожара на резервуаре с нефтепродуктами в Краснодарском крае.