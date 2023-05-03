Корабли Тихоокеанского флота провели совместное учение по отражению БПЛА противника

Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провели совместное учение во Владивостоке. Во время тренировки корабли Тихоокеанского флота отработали отражение беспилотников условного противника.
«Территориальный центр управления ТОФ в соответствии с замыслом тренировки объявил экипажам кораблей вводную о приближении к пункту базирования главной базы флота неопознанных БПЛА», — гласит сообщение пресс-службы ТОФ.
Во время учения экипаж фрегата перехватил БПЛА условного противника. Артиллерийским расчетом «Героя РФ Алдара Цыденжапова» беспилотник был условно уничтожен.
Ране сообщалось, что корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» на учениях.