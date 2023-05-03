«Татспиртпром» вышел на первое место по производству водки в России

В первом квартале текущего года первое место по производству водки в России занял принадлежащий правительству Татарстана производитель алкоголя «Татспиртпром». Об этом сообщает «Коммерсант».
Российская компания «Белуга Групп» сократила выпуск продукции на 11% и опустилась на второе место. Уточняется, что с начала года «Татспиртпром» произвел 2,05 миллиона декалитров водки, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Beluga Group снизила производство водки на 11% — до 1,96 миллиона декалитров. Общий выпуск напитка в стране за этот период снизился на 8% — до 15,8 миллиона декалитров.
Ранее сообщалось, что в результате санкций экспорт российской водки упал на 77%.