Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Татспиртпром» вышел на первое место по производству водки в России

Общество
«Татспиртпром» вышел на первое место по производству водки в России

В первом квартале текущего года первое место по производству водки в России занял принадлежащий правительству Татарстана производитель алкоголя «Татспиртпром». Об этом сообщает «Коммерсант».

Российская компания «Белуга Групп» сократила выпуск продукции на 11% и опустилась на второе место. Уточняется, что с начала года «Татспиртпром» произвел 2,05 миллиона декалитров водки, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Beluga Group снизила производство водки на 11% — до 1,96 миллиона декалитров. Общий выпуск напитка в стране за этот период снизился на 8% — до 15,8 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что в результате санкций экспорт российской водки упал на 77%.
водка завод производство
Военкоры ФАН