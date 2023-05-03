Актриса Агата Муцениеце расплакалась, когда узнала о пополнении в семье Прилучного

Фанаты Агаты были поражены, ведь когда Зепюр выложила фотографии из роддома, актриса начала публиковать странные видео и со слезами на глазах признаваться в любви к Москве. Поклонники Муцениеце восприняли это, как признание в остаточных чувствах к Прилучному.