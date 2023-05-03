Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актриса Агата Муцениеце расплакалась, когда узнала о пополнении в семье Прилучного

Шоу-бизнес
Актриса Агата Муцениеце расплакалась, когда узнала о пополнении в семье Прилучного

Актриса Зепюр Брутян поделилась радостной новостью о рождении сына в социальных сетях 2 мая. Данная новость довела до слез Агату Муцениеце.

Для актера Павла Прилучного этот ребенок стал третьим. У актера уже есть сын и дочь от первого брака с Агатой Муцениеце.

Фанаты Агаты были поражены, ведь когда Зепюр выложила фотографии из роддома, актриса начала публиковать странные видео и со слезами на глазах признаваться в любви к Москве. Поклонники Муцениеце восприняли это, как признание в остаточных чувствах к Прилучному.

Ранее стало известно, что актриса Зепюр Брутян родила сына.
зепюр брутян Павел Прилучный Агата Муцениеце
Военкоры ФАН