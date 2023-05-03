Три самых распространенных мифа о еде опровергли американские диетологи

Устаревшие мифы о здоровом питании, в которые пора перестать верить, перечислило издание New York Times, опросив ведущих медиков и диетологов США. Специалисты раскрыли обман, касающийся набора веса, вреда жиров и «неполноценности» растительного белка.
Одним из самых распространенных заблуждений является то, что все жиры вредны и неизбежно ведут к повышению холестерина, проблемам с сердцем и набору веса. В то время как насыщенные и трансжиры могут повысить риск заболеваний сердца и инсульта, мононесащенные и полиненасыщенные жиры напротив помогают снизить риск. Полезные органические вещества в большей степени содержатся в авокадо, оливках, растительных маслах, некоторых видах орехов, рыбе и семенах льна.
Вторым мифом, который разрушили специалисты является влияние количества расходуемых калорий на долгосрочную потерю веса. Распространенное заблуждение, что для того, чтобы похудеть достаточно употреблять меньше калорий, чем расходуешь. Этот метод, вероятно, поможет снизить вес, но ненадолго. Вскоре организм испытает стресс и начнет вновь набирать вес.
«Вместо этого для поддержания здорового веса необходим переход от подсчета калорий к приоритизации здорового питания в целом — качества над количеством», — сказал доктор Дариуш Мозаффарян.
Третий опровергнутый специалистами миф — белок в растениях неполный. Вегетарианцы часто сталкиваются с утверждением, что все не все необходимые организму белки содержатся в растительной пище, некоторые «незаменимые» белки можно получить исключительно из мяса. Диетологи опровергают эту информацию и заявляют, что растения содержат все 20 аминокислот, включая и 10 незаменимых.
Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что киви является настоящей «витаминной бомбой» среди фруктов. Один плод может содержать до четырех суточных норм витамина С.