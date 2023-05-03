Три самых распространенных мифа о еде опровергли американские диетологи

Одним из самых распространенных заблуждений является то, что все жиры вредны и неизбежно ведут к повышению холестерина, проблемам с сердцем и набору веса. В то время как насыщенные и трансжиры могут повысить риск заболеваний сердца и инсульта, мононесащенные и полиненасыщенные жиры напротив помогают снизить риск. Полезные органические вещества в большей степени содержатся в авокадо, оливках, растительных маслах, некоторых видах орехов, рыбе и семенах льна.