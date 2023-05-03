Отправленные ВСУ немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 утонули в грязи

Немецкая спецтехника является чувствительной электроникой, которая выходит из строя при воздействии грязи влаги, поэтому военным приходится при входе надевать тапочки или сапоги. Также военные жалуются на проблему с работой техники — чтобы стрелять с полным боезапасом приходится тратить день на их техобслуживание.