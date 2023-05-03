Отправленные ВСУ немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 утонули в грязи

Отправленные на Украину в качестве военной помощи ВСУ немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 оказались плохо адаптированы к бездорожью по сравнению с артиллерийскими системами «Пион» советского производства, которые планировали заменить аналогами из ФРГ. Об этом сообщает New York Times.
«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает в условиях грязи», — отмечают в опубликованном материале.
По информации издания, на прошлой неделе немецкие гаубицы решили вывезти из зоны СВО из-за невозможности машин выбраться самостоятельно в случае российского контрнаступления. Украинский лейтенант упомянул, что технику вынуждены были буксировать, когда утонула в грязи.
Один из военнослужащих сообщил, что пока погода не наладится, контрнаступление ВСУ не начнется.
Немецкая спецтехника является чувствительной электроникой, которая выходит из строя при воздействии грязи влаги, поэтому военным приходится при входе надевать тапочки или сапоги. Также военные жалуются на проблему с работой техники — чтобы стрелять с полным боезапасом приходится тратить день на их техобслуживание.
Ранее сообщалось, что ВСУ за час выпустили 19 снарядов «натовского» калибра по Горловке.