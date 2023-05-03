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Эксперт Ольга Дайнеко назвала места, в которых не стоит хранить наличные деньги

Общество
Эксперт Ольга Дайнеко назвала места, в которых не стоит хранить наличные деньги

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как правильно хранить банкноты у себя дома и чего с ними категорически нельзя делать.

В местах со слишком низкой влажностью купюра может потрескаться. А если хранить купюры, где влажность слишком высокая, деньги покроются плесенью. В книгах тоже не рекомендуется оставлять наличные. Деньги просто могут быть испорчены типографической краской.

Если было принято решение хранить деньги дома, то лучше всего помесить купюры в вакуумную упаковку. Стеклянная банка с герметичной крышкой идеально подойдет.

Ранее сообщалось, что американец разбросал деньги на дороге и разорил свою семью.
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