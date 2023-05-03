Стало известно о снижении объемов добычи газа в России. Показатели сократились на 10%. На фоне уменьшения экспортируемого ресурса в страны Евросоюза «Газпром» сократил добычу газа на 18%. Об этом сообщает «Коммерсант».
Россия располагает огромными запасами природного газа, поэтому его добыча является одним из основных направлений экономики страны. По данным Министерства энергетики РФ, в 2020 году Россия добыла 712 млрд кубометров газа.
В основном ресурс добывают в Тюменской области, Красноярском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Сахалинской и Новгородской областях, а также в Республике Татарстан.
Большую часть добывает ОАО «Газпром».
При добыче природного ископаемого используют специальные скважины, которые бурят в земле на глубине от двух до пяти километров. Происходит это на газовых месторождениях. После сырье транспортируют по газопроводам.
В России также имеются залежи сланцевого газа, но его добыча не так развита, как в некоторых странах. Но в скором времени в планах увеличить добычу этого вида газа, чтобы не зависеть от импортированного газа.
Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Зеленский напрасно старается перетянуть на себя транзит российского газа в Европу.