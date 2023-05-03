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Появились кадры пожара на резервуаре с нефтепродуктами в Краснодарском крае

Происшествия
Появились кадры пожара на резервуаре с нефтепродуктами в Краснодарском крае

В сети появились кадры пожара на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края.

На кадрах, опубликованных «Известиями» видны все еще крупные языки пламени и клубы дыма. На месте пожара работают МЧС по Краснодарскому краю и пожарный поезд. Спасатели ведут ликвидацию возгорания.

Пострадавших среди населения нет. Ближайшему от места пожара поселку Волна ничего не угрожает.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что возгоранию резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района присвоен высший ранг сложности.
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