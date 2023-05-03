Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал о новой схеме обмана на маркетплейсах

На данном сайте все скопировано с оригинала: дизайн, личный кабинет, способы пополнения. Сначала вы пополняете счет на 100 рублей, их можно вывести обратно. Так вам покажут, что все работает и обмана нет. А потом, когда вы переводите сумму крупнее, эти деньги уже не вернут.