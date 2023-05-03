Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал о новой схеме обмана на маркетплейсах

Появилась новая схема телефонного мошенничества. Жителям России поступают сообщения о работе на маркетплейсах, но сайт работодателя оказывается «липовым». Об этом сообщает Телепрограмма.
Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал, что так называемые работодатели обещают просто сказочные условия: высокая зарплата и удобный график. Мошенники отправляют ссылку на интернет-портал и убеждают жертву в том, что сайт оригинальный и с помощью него можно начинать работать чуть ли ни завтра.
На данном сайте все скопировано с оригинала: дизайн, личный кабинет, способы пополнения. Сначала вы пополняете счет на 100 рублей, их можно вывести обратно. Так вам покажут, что все работает и обмана нет. А потом, когда вы переводите сумму крупнее, эти деньги уже не вернут.
Ранее стало известно, что мошенники придумали способ обмана клиентов на маркетплейсах.