Стилист Наталья Темиралиева назвала модельера Валентина Юдашкина добрым и интеллигентным человеком

Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева выразила соболезнования в связи с кончиной российского модельера Валентина Юдашкина. Она назвала его добрым, открытым, талантливым, ценящим дружбу и любящим природу. Об этом сообщает агентство РИАМО.
Стилист отметила, что несмотря на известность, дизайнер сильно ценил семейный очаг и уют. Также упомянула, что модельер был творческим, целеустремленным и талантливым человеком. При этом, чтобы участвовать в мировых показах нужно иметь характер.
Ранее сообщалось, что жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым.