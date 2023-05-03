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Стилист Наталья Темиралиева назвала модельера Валентина Юдашкина добрым и интеллигентным человеком

Шоу-бизнес
Стилист Наталья Темиралиева назвала модельера Валентина Юдашкина добрым и интеллигентным человеком

Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева выразила соболезнования в связи с кончиной российского модельера Валентина Юдашкина. Она назвала его добрым, открытым, талантливым, ценящим дружбу и любящим природу. Об этом сообщает агентство РИАМО.

Стилист отметила, что несмотря на известность, дизайнер сильно ценил семейный очаг и уют. Также упомянула, что модельер был творческим, целеустремленным и талантливым человеком. При этом, чтобы участвовать в мировых показах нужно иметь характер.

Ранее сообщалось, что жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым.
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