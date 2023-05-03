Больше трети офисных сотрудников готовы идти работать на завод из-за зарплаты

Федеральный сервис по поиску работы и персонала в России «Зарплата.ру» сообщил, что больше трети «белых воротничков» готовы уйти работать на завод. Оптимальной зарплатой для смены профессии большинство россиян считает сумму в 150-200 рублей.
Сервис провел опрос среди 2 235 россиян в возрасте от 25 до 55 лет.
В исследовании говорится, что 34% работников, занятых интеллектуальным трудом, готовы перейти в рабочие профессии в случае непредвиденных ситуаций.
23% россиян считают, что потенциально могут освоить рабочую профессию при гарантированном трудоустройстве, 15% сказали, что безоговорочно перешли бы на рабочие специальности, еще 15% категорически не готовы к такому труду.
Остальные затруднились ответить на вопрос.
Наиболее привлекательными рабочими профессиями названы — строитель, швея, кондитер, пекарь, водитель и сварщик. Наименее популярными оказались столяр, монтажник, механик и каменщик.
Ранее специалисты назвали самые лучшие вакансии в России с зарплатой от 200 тысяч рублей.