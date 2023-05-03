Еврокомиссия собирается милитаризировать экономику ЕС

Еврокомиссия планирует сделать боеприпасы и вооружения одним из приоритетных направлений развития экономики в Европе, передает ТАСС.
В Брюссели уже разрабатываю пакет документов по ускорению милитаризации экономики Европейского союза. Эту информацию подтверждают дипломатические источники агентства в ЕС.
В рамках проекта уже 3 мая Европейская комиссия внесет предложение по развертыванию производства боеприпасов для артиллерии. Ожидается, что на инициативу страны Евросоюза выделят 1,5 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что США вместе со странами союзниками ведет милитаризацию информационного пространства, что угрожает перерасти в вооруженную конфронтацию.