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Глава Краснодарского края рассказал об отсутствии пострадавших при пожаре на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна

Происшествия
Глава Краснодарского края рассказал об отсутствии пострадавших при пожаре на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что возгоранию резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района присвоен высший ранг сложности.

«Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше», — написал глава региона в своемTelegram-канале.

Кондратьев подтвердил, что пострадавших при пожаре нет, угроза для жителей поселка отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Темрюк ночь на 3 мая начался крупный пожар. По предварительной информации горит крышка резервуара с нефтепродуктами.
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