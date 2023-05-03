Глава Краснодарского края рассказал об отсутствии пострадавших при пожаре на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что возгоранию резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района присвоен высший ранг сложности.
«Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше», — написал глава региона в своемTelegram-канале.
Кондратьев подтвердил, что пострадавших при пожаре нет, угроза для жителей поселка отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Темрюк ночь на 3 мая начался крупный пожар. По предварительной информации горит крышка резервуара с нефтепродуктами.