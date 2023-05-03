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В Северной Корее прошла акция протеста против Вашингтонской декларации

Политика
В Северной Корее прошла акция протеста против Вашингтонской декларации

Молодежные организации и молодые граждане Северной Кореи участвовали в акции протеста против соглашений Южной Кореи и США о сдерживании ядерной программы КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Митинг прошел во вторник,2 мая, в провинции Хванхэ-Намдо. Участники акции восприняли визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Вашингтон «агрессивным и враждебным актом», который демонстрирует покорность США. Также демонстранты обвинили Сеул в провокациях, приближающих ядерную войну.

Собравшиеся граждане Северной Кореи считают, что возникшая политическая «тяжелая ситуация» из-за «империалистов-США и их марионеток» показывают обоснованные меры партии и государства по развитию ядерной программы. Митингующие сожгли чучела «агрессоров и провокаторов» недружественных стран.

26 апреля прошел саммит Южной Кореи и США, где стороны обещали увеличить объем стратегических военных средств на юге Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что в КНДР обвинили США в провоцировании ядерной войны из-за связи с Южной Кореей.
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