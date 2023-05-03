Близкие Валентина Юдашкина рассказали о последних днях дизайнера

Ушел из жизни 59-летний кутюрье Валентин Юдашкин. Его родные и близкие рассказали о последних днях жизни модельера.
Юдашкин несколько лет боролся с онкологией. Недавно он экстренно был госпитализирован и переведен в реанимацию.
Родные и близкие дизайнера все еще не верят в происходящее. Они считают, что Юдашкин был активным и жизнерадостным еще пару дней назад. Недавно он отмечал свой День Рождения в кругу своих друзей, родственников и друзей. Об этом сообщает информационный портал «Вокруг ТВ» .
Валентин Юдашкин стал профессиональным дизайнером в 1991 г., представив первую свою коллекцию на международном модном фестивале в Москве. С тех пор его работы обрели большую известность в России и за рубежом.
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