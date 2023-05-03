Близкие Валентина Юдашкина рассказали о последних днях дизайнера

Родные и близкие дизайнера все еще не верят в происходящее. Они считают, что Юдашкин был активным и жизнерадостным еще пару дней назад. Недавно он отмечал свой День Рождения в кругу своих друзей, родственников и друзей. Об этом сообщает информационный портал «Вокруг ТВ» .