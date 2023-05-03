Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Близкие Валентина Юдашкина рассказали о последних днях дизайнера

Шоу-бизнес
Близкие Валентина Юдашкина рассказали о последних днях дизайнера

Ушел из жизни 59-летний кутюрье Валентин Юдашкин. Его родные и близкие рассказали о последних днях жизни модельера.

Юдашкин несколько лет боролся с онкологией. Недавно он экстренно был госпитализирован и переведен в реанимацию.

Родные и близкие дизайнера все еще не верят в происходящее. Они считают, что Юдашкин был активным и жизнерадостным еще пару дней назад. Недавно он отмечал свой День Рождения в кругу своих друзей, родственников и друзей. Об этом сообщает информационный портал «Вокруг ТВ» .

Валентин Юдашкин стал профессиональным дизайнером в 1991 г., представив первую свою коллекцию на международном модном фестивале в Москве. С тех пор его работы обрели большую известность в России и за рубежом.

Ранее ФАН сообщал о творческом пути мастера высокой моды.
валентин юдашкин мода юдашкин
Военкоры ФАН