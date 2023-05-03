Стоимость авиаперелетов по России летом 2023-го увеличится на 10%

Летом число перелетов в России будет увеличено не менее чем на 5%, но стоимость увеличится на 10%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире канала «Россия 24» сославшись на дынные Федеральной антимонопольной службы.
Министр утонил, что в целом турпоток, как ожидается, составит не менее 7 миллионов человек. Кроме того, Решетников сообщил о повышении стоимости жилья в гостиницах 3-5 звезд летом примерно на 8%, но уточнил, что динамика роста цен будет сильно различаться по регионам.
Ранее сообщалось, что Россияне стали меньше отдыхать в отпуске. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне стали уменьшать сроки своего отпуска с 11 дней до 9.