Стоимость авиаперелетов по России летом 2023-го увеличится на 10%

Министр утонил, что в целом турпоток, как ожидается, составит не менее 7 миллионов человек. Кроме того, Решетников сообщил о повышении стоимости жилья в гостиницах 3-5 звезд летом примерно на 8%, но уточнил, что динамика роста цен будет сильно различаться по регионам.