Росстат сообщил о рекордно низком уровне бедности за последние 30 лет

Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей. Впервые с 1992 года за чертой бедности оказались менее 10% населения. По данным Росстата, показатель за 2022 год составил 9,8%.
Самый низкий уровень бедности в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе —4,5%, что на 0,1% лучше, чем в 2021 году для западносибирского региона и на 0,5% лучше для Северной столицы.
Москве и Республике Татарстан — 5%, что для обоих регионов является прогрессом: В Татарстане в 2021 году за чертой бедности находилось, на 1,2% граждан больше, Москва улучшила результат на 0,5%.
Наихудший показатель среди регионов у Республики Ингушетия —30,5%, что на 1,2% больше, чем в 2021 году. Республика Тыва с 28,8% — вторая в антилидерах. Ее результат за год стал хуже на 0,6%.
Ранее сообщалось, что смертность за первые два месяца текущего года снизилась на 21,5%, а рождаемость на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022года.