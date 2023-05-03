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Доцент РЭУ Александр Тимофеев: Быстрая разрядка смартфона может происходить из-за слежки через камеру

Общество
Доцент РЭУ Александр Тимофеев: Быстрая разрядка смартфона может происходить из-за слежки через камеру

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев дал советы, как узнать о слежке через камеру смартфона. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Для начала нужно зайти в настройки телефона. Многие приложения запрашивают или по умолчанию имеют доступ к камере. Его нужно запретить, так как большинство приложений хорошо работают и без возможности съемки.

При непрерывной работе камеры аккумулятор устройства быстро разряжается. Эксперт посоветовал при помощи настроек определить, на что идет основное энергопотребление. Если на камеру, то, возможно, за вами действительно следят.

Непрерывная трансляция видео с камеры приводит к расходу питания. Проще всего ограничить или отключить сетевые подключения, рекомендует Тимофеев.

А полностью от слежки защитит покупка чехла со шторками для камеры, советует специалист.

Ранее эксперт Кирилл Ситнов назвал неочевидные признаки взлома смартфона.
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