ВС РФ уничтожают остатки украинской ПВО групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет»

Для уничтожения зенитных ракетных систем, как С-300В и С-300ПС, применяются тактики сосредоточенных групповых выстрелов. В одном ударе могут применяться до 10 барражирующих боеприпасов «Ланцет». Данная тактика эффективно уничтожает ЗРК, в состав которых входят: командные пункты, пусковые установки ракет, радары и другая техника, — рассказывает источник РИА Новости.