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ВС РФ уничтожают остатки украинской ПВО групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет»

Армия
ВС РФ уничтожают остатки украинской ПВО групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет»

Вооруженные силы России уничтожили оставшуюся часть украинской ПВО большой дальности групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет». Один удар объединяет в себе до 10 аппаратов.

Для уничтожения зенитных ракетных систем, как С-300В и С-300ПС, применяются тактики сосредоточенных групповых выстрелов. В одном ударе могут применяться до 10 барражирующих боеприпасов «Ланцет». Данная тактика эффективно уничтожает ЗРК, в состав которых входят: командные пункты, пусковые установки ракет, радары и другая техника, — рассказывает источник РИА Новости.

Другой собеседник рассказал, что практически половина самоходных и буксируемых гаубиц противников была уничтожена «Ланцетом» в зоне соприкосновения.

Ранее генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте.
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