Вооруженные силы России уничтожили оставшуюся часть украинской ПВО большой дальности групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет». Один удар объединяет в себе до 10 аппаратов.
Для уничтожения зенитных ракетных систем, как С-300В и С-300ПС, применяются тактики сосредоточенных групповых выстрелов. В одном ударе могут применяться до 10 барражирующих боеприпасов «Ланцет». Данная тактика эффективно уничтожает ЗРК, в состав которых входят: командные пункты, пусковые установки ракет, радары и другая техника, — рассказывает источник РИА Новости.
Другой собеседник рассказал, что практически половина самоходных и буксируемых гаубиц противников была уничтожена «Ланцетом» в зоне соприкосновения.
Ранее генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте.