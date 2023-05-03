В конце мая в аптеках появится новый препарат от короновируса «Мир 19»

Лекарственный препарат для лечения короновируса «Мир 19» появится в аптеках к концу мая. Он будет эффективен и против штамма «арктур». Об этом рассказали в пресс-службе ФМБА.
Новый препарат, созданный учеными Федерального медико-биологического агентства, можно будет приобрести по рецепту врача. То есть лечиться препаратом «Мир 19» пациенты смогут амбулаторно.
«В досье на препарат "МИР 19" были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача», — сказано в сообщении ФМБА.
Специалисты отмечают, что новый подштамм «арктур» не повлияет на эффективность препарата, поскольку его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.
Ранее врачи назвали отличительные симптомы нового штамма коронавирусной инфекции «арктура».