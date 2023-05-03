В интернете обсуждают скорое прибавление в семье продюсера Александра Цекало

Фанаты 62-летнего Александра Цекало заинтересовались свежими фотографиями его жены Эрвин. Подписчики подчеркнули, что на последних снимках всегда стройная брюнетка старается маскировать свою фигуру.
Поклонники решили, что подобные изменения в образе Эрвин не были случайными и заподозрили её в беременности. Многие даже начали поздравлять красавицу с пополнением в семье, но девушка ответила шутливо на данную ситуацию.
Ранее стало известно, что актриса Зепюр Брутян родила сына. Девушка опубликовала первые кадры со своим новорожденным сыном и мужем в личном блоге.