Минэнерго Турции сообщило о договоренностях с «Газпромом» на отсрочку части платежей за газ

В Турции обсудили с компанией «Газпром» отсрочку части платежей после резкого скачка цен на газ. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сообщил, что стороны пришли к соглашению.
В октябре прошлого года Турция просила Россию дать отсрочку на часть платежей за природный газ до 2024 года. На тот момент исход переговоров не был известен.
«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», — сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global.
Министр энергетики Турции подчеркнул, что отношения с Россией — «на высоком уровне» во всех сферах, в том числе энергетическом.
Ранее турецкие СМИ обвинили США в попытке втянуть Турцию в украинский конфликт за счет победы партии «Стол семи».