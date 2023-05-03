Военнослужащий в зоне спецоперации рассказал об уничтожении группы наступающих бойцов ВСУ из САУ «Акация»

Артиллерия Западного военного округа ВС России уничтожило огромное количество украинских пехотинцев, идущих в атаку, рассказал командир самоходной артиллерийской установки «Акация».
«У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — сообщил военнослужащий агентству ТАСС.
Командир признался, что испытал гордость, узнав об этом. Где именно и когда это произошло он не уточнил.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение.