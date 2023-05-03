Британка с любовником избили до смерти 9-летнего сына женщины и утопили труп в ванной

Британка «пыталась защитить своего партнера», который жестоко издевался, нанес множество увечий и убил ее девятилетнего сына. Пара предстала перед судом присяжных в городе Ковентри, сообщает Daily Mail.
Карла Скотт и ее жених Дирк Хауэлл нанесли девятилетнему Альфи Стилу 50 отдельных травм на голове, спине, ногах и ягодицах. Они забили мальчика ботинками и ремнем до смерти, после этого положили тело ребенка в холодную ванну.
Чтобы скрыть преступление, женщина сообщила медикам, что ее сын уснул и случайно захлебнулся в ванной.
«Ее первой мыслью было солгать о том, что произошло на самом деле, и защитить своего партнера от превращения в подозреваемого», — заявила прокурор Мишель Хили К.К.
Скотт и Хауэлл встретились за 19 месяцев до трагедии. Последние полгода пара была помолвлена. Бдительные соседи ранее сообщили об опасениях за безопасность ребенка властям, благодаря чему мужчине было запрещено оставаться на ночь в доме, где находился ребенок. Запрет он не соблюдал и, по словам свидетелей, регулярно ночевал в доме своей невесты, где подвергал насилию малолетнего Альфи.
Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка супругов из Ростова-на-Дону заключили под стражу.