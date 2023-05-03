Британка с любовником избили до смерти 9-летнего сына женщины и утопили труп в ванной

Скотт и Хауэлл встретились за 19 месяцев до трагедии. Последние полгода пара была помолвлена. Бдительные соседи ранее сообщили об опасениях за безопасность ребенка властям, благодаря чему мужчине было запрещено оставаться на ночь в доме, где находился ребенок. Запрет он не соблюдал и, по словам свидетелей, регулярно ночевал в доме своей невесты, где подвергал насилию малолетнего Альфи.