Вышел первый тизер-трейлер сиквела научно-фантастической картины «Дюна»

Режиссер Дени Вильнев выпустил новый тизер второй части фильма «Дюна». Видеоролик вышел на YouTube.
Литературным основанием сценария стал научно-фантатический роман Френка Герберта «Дюна». Премьера картины состоится 17 ноября 2023 года.
Вторая часть фильма «Дюна» расскажет о приключениях главного персонажа Пола Атрейдеса, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. По сюжету герой объединяется с фрименами и мстит заговорщиками, которые уничтожили его семейство.
Ранее стало известно, что фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов.