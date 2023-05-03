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Вышел первый тизер-трейлер сиквела научно-фантастической картины «Дюна»

Общество
Вышел первый тизер-трейлер сиквела научно-фантастической картины «Дюна»

Режиссер Дени Вильнев выпустил новый тизер второй части фильма «Дюна». Видеоролик вышел на YouTube.

Литературным основанием сценария стал научно-фантатический роман Френка Герберта «Дюна». Премьера картины состоится 17 ноября 2023 года.

Вторая часть фильма «Дюна» расскажет о приключениях главного персонажа Пола Атрейдеса, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. По сюжету герой объединяется с фрименами и мстит заговорщиками, которые уничтожили его семейство.

Ранее стало известно, что фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов.
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