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В результате ДТП в подмосковном Зеленограде погибло два человека

Происшествия
В результате ДТП в подмосковном Зеленограде погибло два человека

В подмосковном Зеленограде на Фирсановском шоссе произошло дорожная авария. Погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН-ТВ.

По информации, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу возле заправки и влетел в легковой автомобиль. Один из очевидцев рассказал, что водитель легковушки не пострадал в произошедшем ДТП.

На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девочка пострадала из-за столкновения легковушек в Благовещенске.
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