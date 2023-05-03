В результате ДТП в подмосковном Зеленограде погибло два человека

В подмосковном Зеленограде на Фирсановском шоссе произошло дорожная авария. Погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН-ТВ.
По информации, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу возле заправки и влетел в легковой автомобиль. Один из очевидцев рассказал, что водитель легковушки не пострадал в произошедшем ДТП.
На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются.
Ранее сообщалось, что девочка пострадала из-за столкновения легковушек в Благовещенске.