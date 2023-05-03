Великобритания не направит Украине вертолеты Apache

Между тем на сайте правительства Великобритании указано, что до 4 мая ведомство примет заявки от поставщиков, готовых поставить «ракеты с дальностью в 100-300 км наземного, морского или воздушного базирования». Предпочтительнее ракеты, которые трудно будет отследить и перехватить.