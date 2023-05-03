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Великобритания не направит Украине вертолеты Apache

Армия
Великобритания не направит Украине вертолеты Apache

Британское правительство не передаст Киеву вертолеты Apache, однако ищет поставщиков бронетехники и ракет дальностью 100-300 км для нужд Украины. Информация об этом содержится в опубликованных письменных ответах представителей Министерства обороны Великобритании.

Замглавы оборонного ведомства Великобритании баронесса Анабель Голдин написала, что правительство пока не собирается передавать Украине вертолеты.

Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил, что из Международного фонда помощи Украине планируется оплатить «средства ПВО и вооружения большой дальности» для Киева.

Между тем на сайте правительства Великобритании указано, что до 4 мая ведомство примет заявки от поставщиков, готовых поставить «ракеты с дальностью в 100-300 км наземного, морского или воздушного базирования». Предпочтительнее ракеты, которые трудно будет отследить и перехватить.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать Украине вооружения из своих запасов на черный день.
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