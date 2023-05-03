Жена пропавшего на Кубани аниматора опровергла информацию и гибели мужа и его коллеги

Жена пропавшего в Краснодарской области аниматора Кирилла Чубко Дарья не подтвердила информацию о гибели ее мужа и Татьяны Мостыко.
«Ни Кирилла, ни Таню еще не нашли», — написала супруга пропавшего мужчины в социальных сетях.
Дарья заявила, что информация о гибели пропавших аниматоров не подтверждена. Следственный комитет ранее опроверг, что тело Татьяны Мостыко было обнаружено. Поиски аниматоров продолжатся утром в станице Березанской.
Ранее сообщалось, что автомобиль пропавших без вести 19-летней Татьяны Мостыко и 37-летнего Кирилла Чубко был найден в лесополосе. Машина серьезно пострадала в результате пожара.