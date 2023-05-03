Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жена пропавшего на Кубани аниматора опровергла информацию и гибели мужа и его коллеги

Происшествия
Жена пропавшего на Кубани аниматора опровергла информацию и гибели мужа и его коллеги

Жена пропавшего в Краснодарской области аниматора Кирилла Чубко Дарья не подтвердила информацию о гибели ее мужа и Татьяны Мостыко.

«Ни Кирилла, ни Таню еще не нашли», — написала супруга пропавшего мужчины в социальных сетях.

Дарья заявила, что информация о гибели пропавших аниматоров не подтверждена. Следственный комитет ранее опроверг, что тело Татьяны Мостыко было обнаружено. Поиски аниматоров продолжатся утром в станице Березанской.

Ранее сообщалось, что автомобиль пропавших без вести 19-летней Татьяны Мостыко и 37-летнего Кирилла Чубко был найден в лесополосе. Машина серьезно пострадала в результате пожара.
краснодарский край поиск пропавших кубань кирилл чубко татьяна мостыко
Военкоры ФАН