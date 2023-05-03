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В США приостановят выпуск вечерних телепередач из-за забастовки сценаристов Голливуда

Общество
В США приостановят выпуск вечерних телепередач из-за забастовки сценаристов Голливуда

В США приостановлен выход новых голливудских сериалов из-за забастовки, сообщила во вторник газета The New York Times.

Перед началом забастовки были проведены шестинедельные переговоры о заключении новых соглашений и повышении заработной платы с компаниями — Amazon, Netflix, Paramount, The Walt Disney и Apple TV. В итоге сотрудники индустрии приняли решение бастовать. Как отмечает телеканал CNN, нынешний протест может продлиться больше месяца.

В США выпуск на телевидении новых эпизодов вечерних шоу приостановят впервые за 15 лет. Приостановили телепередачи — «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Поздней ночью с Сетом Майерсом» и «Джимми Киммел в прямом эфире». Телеканалы CBS, NBC и ABC будет транслировать повторы предыдущих эпизодов.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Яна Лантратова заявила о необходимости ввести на телевидении «дни без рекламы» в памятные даты.
США вечернее шоу голливуд
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