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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что про утечку документов Пентагона узнал из СМИ

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что про утечку документов Пентагона узнал из СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Пентагона «как все остальные из новостей». Об этом сообщает газета Washington Post.

Украинский лидер отметил, что не получал информации заранее — ни из Пентагона, ни из Белого дома. Он считает, что такое действие является «определенно плохой историей» и для репутации США, и для Белого дома.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что недавние утечки документов разведки США не повлияли на сотрудничество между Америкой и ее союзниками.
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