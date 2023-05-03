В преддверии коронации Карла III у Букингемского дворца задержали мужчину по подозрению в хранении оружия

У Букингемского дворца в Лондоне задержали мужчину, который бросил, предположительно, патроны от дробовика на территории резиденции британской монархии. Об этом пишет Sky News.
Мужчину, бросившего на охраняемой территории пули, задержали по подозрению в хранении огнестрельного оружия. При обыске у него нашли нож, но пистолета при нем не было.
«Не поступало сообщений о каких-либо выстрелах или каких-либо травмах офицеров или представителей общественности», — сообщил офицер столичной полиции Джозеф Макдональдс.
В период подготовки к коронации короля Великобритании Карла III, лондонская полиция охраняет дворец с особой бдительностью. Во время инцидента ни короля, ни его супруги в Букингемском дворце не было. Угрозы для их безопасности в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что коронация Карла III может стать самой скандальной в истории.