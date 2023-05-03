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Приговор по делу об избиении Павла Прилучного был отменен по решению суда

Шоу-бизнес
Приговор по делу об избиении Павла Прилучного был отменен по решению суда

Судебная коллегия по делу об уголовных делах Калининградской области отменил приговор бизнесмену Владимиру Семенову за нападение на актера Павла Прилучного, которое произошло несколько лет тому назад.

Инцидент произошел 22 ноября 2020 года. В Калининграде Прилучный после работы решил поехать в ночной клуб. Владельцем заведения был Семёнов. По словам актёра, мужчина его пригласил на второй этаж, где, якобы, началась драка.

В этом году суд признал невиновным Семенова. Обвиняемый подал апелляционную жалобу на приговор.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный третий раз стал отцом.
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