Генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи на выступлении в американском Конгрессе сказал, что на Западе неверно преподносят информацию о состоянии российской армии.
Он пояснил американским парламентариям, что ситуация значительно отличается от той, что преподносится средствами массовой информации.
«Россия на самом деле побеждает в конфликте на Украине», — заявил генерал Каволи.
Также он отметил, что большая часть российских военных не пострадала от этого конфликта.
Ранее в НАТО рассказали о выполнении плана по поставкам оружия на Украину.