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Генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте

Армия
Генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи на выступлении в американском Конгрессе сказал, что на Западе неверно преподносят информацию о состоянии российской армии.

Он пояснил американским парламентариям, что ситуация значительно отличается от той, что преподносится средствами массовой информации.

«Россия на самом деле побеждает в конфликте на Украине», — заявил генерал Каволи.

Также он отметил, что большая часть российских военных не пострадала от этого конфликта.

Ранее в НАТО рассказали о выполнении плана по поставкам оружия на Украину.
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