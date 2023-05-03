Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оставшимся без жилья из-за пожара в Сосьве сотрудникам ФСИН выплатили по 300 тысяч рублей

Общество
Оставшимся без жилья из-за пожара в Сосьве сотрудникам ФСИН выплатили по 300 тысяч рублей

Материальную помощь в размере трех сотен тысяч рублей получат сотрудники лечебного учреждения ФСИН Свердловской области в поселке Сосьва, которые в результате массового пожара на прошедшей неделе лишились крыши над головой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

По 300 тысяч рублей за потерянное в пламени жилье получили 27 работников и сотрудников ЛГУ-23 и персонал 3-х больниц. Ранее им уже выплатили по 35 тысяч рублей из средств, которые им собирают коллеги.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области выделит 95 миллионов рублей для выплат пострадавшим из-за пожара жителям.
материальная помощь пожар выплаты
Военкоры ФАН