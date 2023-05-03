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Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев: cохранение Украины как государства не входит в планы Вашингтона

Политика
Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев: cохранение Украины как государства не входит в планы Вашингтона

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США следует неонацистской линии и превращает Украину в территорию, которую миллионы граждан массово покидают. Об этом пишут «Известия».

Соединенные Штаты стремятся найти за границей защиту от профашистских притеснений и социально-экономических проблем. Он добавил, что 30 лет эксплуатации Вашингтоном Киева привели к сокращению населения в двойном размере.

«А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — прокомментировал российский политик.

Ранее сообщалось, что США обрушились с критикой на Украину после требований к Западу «умолять» ее о вступлении в НАТО.
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