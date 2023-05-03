Экс-президент США Дональд Трамп намеревается пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами

Бывший президент США Дональд Трамп в борьбе за номинацию на президентских выборах 2024 года собирается пропустить первые дебаты с кандидатами от Республиканской партии. Трамп не хочет делиться с ними рейтингом. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на окружение политика.