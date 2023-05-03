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Экс-президент США Дональд Трамп намеревается пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами

Политика
Экс-президент США Дональд Трамп намеревается пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами

Бывший президент США Дональд Трамп в борьбе за номинацию на президентских выборах 2024 года собирается пропустить первые дебаты с кандидатами от Республиканской партии. Трамп не хочет делиться с ними рейтингом. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на окружение политика.

«Трамп, вероятно, пропустит по крайней мере первые дебаты республиканских кандидатов», — сообщает американская газета.

Мероприятие пройдет в августе в Милуоки.

Как сказано в статье, Трамп не желает, чтобы его участие в дебатах «вдохнуло жизнь», в кампании соперников. Экс-президент США основывается на данных социологических опросов, которые показали его значительный отрыв от оппонентов.

Ранее политолог Борис Межуев заявил, что Трамп сегодня является «катализатором ненависти» для своих оппонентов.
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