Экс-президент США Дональд Трамп намеревается пропустить первые дебаты с кандидатами-республиканцами

Бывший президент США Дональд Трамп в борьбе за номинацию на президентских выборах 2024 года собирается пропустить первые дебаты с кандидатами от Республиканской партии. Трамп не хочет делиться с ними рейтингом. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на окружение политика.
«Трамп, вероятно, пропустит по крайней мере первые дебаты республиканских кандидатов», — сообщает американская газета.
Мероприятие пройдет в августе в Милуоки.
Как сказано в статье, Трамп не желает, чтобы его участие в дебатах «вдохнуло жизнь», в кампании соперников. Экс-президент США основывается на данных социологических опросов, которые показали его значительный отрыв от оппонентов.
Ранее политолог Борис Межуев заявил, что Трамп сегодня является «катализатором ненависти» для своих оппонентов.