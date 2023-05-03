Politico: Украина скрывает от союзников детали контрнаступления

Руководство страны утаивает данные о планирующемся наступлении, включая сроки и место начала, количество военнослужащих и прочее, ссылаясь на возможную утечку данных. Ранее некоторые документы Пентагона, показывающие плачевное состояние ВСУ, были обнародованы в результате утечки. Киев скрывает план детали наступления и от своих же официальных лиц.