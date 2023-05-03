Politico: Украина скрывает от союзников детали контрнаступления

На Западе обвинили Киев в сокрытии от союзников информации об анонсированном контрнаступлении. Подобные подозрения высказало издание Politico.
Руководство страны утаивает данные о планирующемся наступлении, включая сроки и место начала, количество военнослужащих и прочее, ссылаясь на возможную утечку данных. Ранее некоторые документы Пентагона, показывающие плачевное состояние ВСУ, были обнародованы в результате утечки. Киев скрывает план детали наступления и от своих же официальных лиц.
«В стране всего несколько человек, которые знают план», — сообщил изданию анонимный украинский чиновник.
Представители президента США Джо Байдена сообщили изданию, что Украина скрывала многие военные данные с самого начала и неохотно делилась информацией с Вашингтоном. Остальные Союзники Киева получают еще меньше деталей о планах страны.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Тарас Стецькив назвал сроки начала наступления ВСУ.