Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон сообщил, что за всю политическую карьеру он «не брал ни цента российских денег». В течение нескольких недель в его отношении проходит расследование по предполагаемым связям с Россией.
Парламентская комиссия под председательством Жана-Филиппа Танги в течение нескольких недель проводит расследование по возможной причастности политика к экономическому, политическому и финансовому вмешательству иностранных стран, целью которого является влияние на управленцев, общественное мнение или политические партии Франции.
«Никогда не был напрямую затронут вмешательством со стороны России» — заявил Фийон во время выступления на заседании комиссии.
Он добавил, что только по отдельности единожды посетил собрание совета директоров компании «Сибур» и «Зарубежнефть»,
Французский политик счел неприемлемым высказывание, что он не имеет права на иную должность, раз он являлся премьер-министром. Он также добавил, что за всю политическую деятельность он «не брал ни цента российских денег», и отметил, что если бы не покинул советы директоров российских компаний, то «получал бы вознаграждение за работу там».
«Я сталкивался с ним, и в большинстве случаев оно исходило от дружественного и союзнического государства под названием США. В течение пяти лет меня и (бывшего президента Франции — ред.) Николя Саркози просушивало АНБ (Агентство национальной безопасности США — ред.)», — рассказал экс-премьер про вмешательства иностранных государств.
Большинство депутатов рассматривают расследование против политика, инициированная «Национальным объединением» в качестве попытки отвлечь внимание от самой партии, которая обвиняется в получении финансирования от России.
Ранее сообщалось, что журналист Елена Караева в эфире радио Sputnik прокомментировала оценку агентства Fitch французской экономики.