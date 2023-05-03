Бывший премьер Франции Фийон отреагировал на обвинения в своих связях с Россией

Французский политик счел неприемлемым высказывание, что он не имеет права на иную должность, раз он являлся премьер-министром. Он также добавил, что за всю политическую деятельность он «не брал ни цента российских денег», и отметил, что если бы не покинул советы директоров российских компаний, то «получал бы вознаграждение за работу там».