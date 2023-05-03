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Бывший премьер Франции Фийон отреагировал на обвинения в своих связях с Россией

Политика
Бывший премьер Франции Фийон отреагировал на обвинения в своих связях с Россией

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон сообщил, что за всю политическую карьеру он «не брал ни цента российских денег». В течение нескольких недель в его отношении проходит расследование по предполагаемым связям с Россией.

Парламентская комиссия под председательством Жана-Филиппа Танги в течение нескольких недель проводит расследование по возможной причастности политика к экономическому, политическому и финансовому вмешательству иностранных стран, целью которого является влияние на управленцев, общественное мнение или политические партии Франции.

«Никогда не был напрямую затронут вмешательством со стороны России» — заявил Фийон во время выступления на заседании комиссии.

Он добавил, что только по отдельности единожды посетил собрание совета директоров компании «Сибур» и «Зарубежнефть»,

Французский политик счел неприемлемым высказывание, что он не имеет права на иную должность, раз он являлся премьер-министром. Он также добавил, что за всю политическую деятельность он «не брал ни цента российских денег», и отметил, что если бы не покинул советы директоров российских компаний, то «получал бы вознаграждение за работу там».

«Я сталкивался с ним, и в большинстве случаев оно исходило от дружественного и союзнического государства под названием США. В течение пяти лет меня и (бывшего президента Франции — ред.) Николя Саркози просушивало АНБ (Агентство национальной безопасности США — ред.)», — рассказал экс-премьер про вмешательства иностранных государств.

Большинство депутатов рассматривают расследование против политика, инициированная «Национальным объединением» в качестве попытки отвлечь внимание от самой партии, которая обвиняется в получении финансирования от России.

Ранее сообщалось, что журналист Елена Караева в эфире радио Sputnik прокомментировала оценку агентства Fitch французской экономики.
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