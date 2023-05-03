Черные риелторы с помощью двойника в парике продали квартиру москвички, пока та была за границей

Жуткое преступление произошло в Москве — в столице банда из трех риелторов продала чужую квартиру.
Ольга Хорош еще в 2019 году покинула квартиру, так как переехала на Кипр, забрав с собой документы и связку ключей. Данная жилплощадь на Ленинградском проспекте досталась ей по наследству. Свой трехлетний отпуск женщине пришлось прервать из-за странных смс. Как сообщает сама женщина, ей прислали фото паспорта, на котором был двойник Ольги. Совпало все, даже дата рождения, только на фото была совсем другая женщина. Ольга заявила, что квартиру не продавала, паспорт не теряла и не принимала никакого участия в продаже квартиры.
Новая хозяйка квартиры — Инеса Егоркина и ее семья, за данную жилплощадь заплатила немалую сумму, 23 миллиона рублей, хоть и со скидкой от продавца. Как сообщает Инеса, на первом и единственном показе жилья присутствовала риелтор и так называемая собственница. Единственное, что показалось новой хозяйке подозрительным, это паспорт двойника Ольги, на что та ответила, что получила его в сентябре. Сделка о продаже квартиры была заверена у нотариуса. Егоркины даже погасили задолженность за эту квартиру - 15 миллионов рублей. Через неделю документы на квартиру были уже на руках. Не хватало только ключей, на что новые хозяева не растерялись и вскрыли дверь.
Как только дверь была вскрыта, на пороге появилась соседка, которая позвонила настоящей Ольге Хорош и сообщила о сложившейся ситуации. Поняв, что их обманули, Егоркины обратились в полицию. Те задержали троих мошенников: двойника Хорош, риелтора и некоего Александра. Ольга Хорош обратилась в суд, чтобы восстановить свои права на недвижимость. Делом черных риелторов занимается Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что группировка экстрасенсов-мошенников обманула семь россиянок на 24 млн рублей.