Черные риелторы с помощью двойника в парике продали квартиру москвички, пока та была за границей

Новая хозяйка квартиры — Инеса Егоркина и ее семья, за данную жилплощадь заплатила немалую сумму, 23 миллиона рублей, хоть и со скидкой от продавца. Как сообщает Инеса, на первом и единственном показе жилья присутствовала риелтор и так называемая собственница. Единственное, что показалось новой хозяйке подозрительным, это паспорт двойника Ольги, на что та ответила, что получила его в сентябре. Сделка о продаже квартиры была заверена у нотариуса. Егоркины даже погасили задолженность за эту квартиру - 15 миллионов рублей. Через неделю документы на квартиру были уже на руках. Не хватало только ключей, на что новые хозяева не растерялись и вскрыли дверь.