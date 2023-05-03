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Советник ОП Украины Подоляк призвал «наказать» Россию за все военные и внутренние конфликты в истории страны

Политика
Советник ОП Украины Подоляк призвал «наказать» Россию за все военные и внутренние конфликты в истории страны

Представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с поддержкой инициативы Варшавы и предложением вынудить Россию выплатить компенсацию вообще всем странам и народам, с которыми государство контактировало на протяжении всей своей истории.

«Надо говорить и о другом вреде, нанесенном государственным суверенитетам: тотальные ограничения, принудительное психиатрическое лечение, массовые аресты диссидентов и тому подобное», — заявил советник главы ОП Украины в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Россия должна «заплатить» странам Прибалтики, крымским татарам, понтийским грекам, украинцам и прочим странам и народам связанным с Российской империей и СССР. Подоляк подчеркнул, что «на своем кармане» каждый россиянин должен почувствовать «покаяние и масштабные репарационные выплаты», которым украинский политический деятель хочет подвергнуть Россию.

Ранее Подоляк рассказал об упущенной возможности киевского режима «зачистить» всех пророссийских граждан Украины.
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