Советник ОП Украины Подоляк призвал «наказать» Россию за все военные и внутренние конфликты в истории страны

По мнению политика, Россия должна «заплатить» странам Прибалтики, крымским татарам, понтийским грекам, украинцам и прочим странам и народам связанным с Российской империей и СССР. Подоляк подчеркнул, что «на своем кармане» каждый россиянин должен почувствовать «покаяние и масштабные репарационные выплаты», которым украинский политический деятель хочет подвергнуть Россию.